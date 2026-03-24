Acciones suizas se disparan al alza tras arranque de la jornada de este 24 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el Swiss Market, que inaugura rueda bursátil del martes 24 de marzo con incrementos del 0,5%, hasta los 12.452,15 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días pasados, el índice encadena dos sesiones seguidas en positivo.

En relación a la última semana, el Swiss Market anota una bajada 3,94%, de manera que desde hace un año acumula aún una disminución del 4,51%. El Swiss Market se sitúa un 11,15% por debajo de su máximo del presente año (14.014,30 puntos) y un 1,06% por encima de su cotización mínima del año en curso (12.320,99 puntos).