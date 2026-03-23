Las películas más populares en Netflix Chile

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está el top 10 de las películas más vistas en Netflix Chile. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde escoger.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más popular en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta ahora su número de suscriptores ha vivido un aumento constante, a excepción de los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

El listado de las películas más populares de Netflix Chile

1. Peaky Blinders: El hombre inmortal (Peaky Blinders: The Immortal Man)

El gánster Tommy Shelby regresa a Birmingham para salvar a su familia y a su país cuando su hijo, del que se ha distanciado, se ve envuelto en un complot nazi.

2. Máquina de guerra (War Machine)

En una última misión agotadora durante el entrenamiento para ser ranger, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad contra una gigantesca máquina asesina de otro mundo.

3. Fuerzas especiales (Stratton)

Stratton es un agente especial del MI6 que, junto con su compañero Marty, del servicio secreto americano, investiga un laboratorio en Irán en el que se sospecha que hay armas nucleares. La misión se vuelve un desastre y en medio del caos Marty es asesinado. De vuelta a la base, Stratton es encomendado la misión de encontrar a los miembros de una célula terrorista que pretende usar armas químicas.

4. Big George Foreman

Impulsado por una infancia empobrecida, George Foreman canalizó su ira para convertirse en medallista de oro olímpico y campeón mundial de peso pesado, seguido de una experiencia cercana a la muerte que lo llevó del ring de boxeo al púlpito. Pero cuando ve que su comunidad lucha espiritual y financieramente, Foreman regresa al ring y hace historia al reclamar su título, convirtiéndose en el campeón mundial de boxeo de peso pesado más antiguo e improbable de todos los tiempos.

5. Made in Korea (메이드 인 코리아)

Un hombre movido por la ambición de riqueza y poder y un fiscal que lo sacrifica todo para detenerlo: una historia que se desarrolla en el torbellino de una época turbulenta.

6. Disomnia

Tras un suceso global repentino que acaba con todos los dispositivos electrónicos y con la capacidad para dormir de la humanidad, el caos comienza a consumir el mundo rápidamente. Solo Jill, un exsoldado con un pasado problemático, podría tener la clave de la cura en su propia hija. La cuestión es ¿podrá Jill entregar a su hija de manera segura y salvar al mundo antes de que ella misma pierda la cabeza?

7. Doble traición

Nick Parsons y su esposa Libby viven aparentemente una vida idílica junto a su hijo Matty. Pero una noche navegando Nick desaparece y Libby es acusada de su asesinato y enviada a prisión. Allí se entera de que su marido sigue vivo y también de que una vez juzgada y sentenciada por un crimen, una persona no puede volver a ser juzgada por el mismo delito..

8. Imaginario: Juguete diabólico (Imaginary)

Cuando Jessica se muda de regreso a la casa de su infancia junto con su familia, su hija menor Alice desarrolla un apego inquietante hacia un oso de peluche llamado Chauncey que encuentra en el sótano. Alice empieza a jugar con Chauncey, pero los juegos que empezaron inocentemente se vuelven más siniestros.

9. 27 vestidos

Jane, la eterna dama de honor lo ha sido hasta 27 veces pero nunca la novia, debe hacer frente a su peor pesadilla cuando su hermana se compromete con el hombre de sus suenos. A Jane le encanta acudir a bodas y ayudar a la novia en su dia mas especial. Esta enamorada de su jefe, pero el dia que se decide a confesarle su amor, su atractiva y caprichosa hermana, a la que siempre ha cuidado, entra en escena.

10. O Vendedor de Sonhos

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (EFE/Sedat Suna)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.