Estos son los temas que están de moda hoy en Apple Ecuador

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público ecuatoriano.

Lo favorito de los escuchas

1. Vete

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, Vete, entra directamente a la primera posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

2. Yonaguni

Bad Bunny

Yonaguni, interpretado por Bad Bunny, se mantiene en el segundo lugar de la lista.

3. Efecto

Bad Bunny

Efecto de Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que BAILE INoLVIDABLE debuta en el ranking directamente en el cuarto lugar.

5. Ojitos Lindos

Bad Bunny y Bomba Estéreo

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny y Bomba Estéreo. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Ojitos Lindos, debute en la quinta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

6. KOKO

Omar Courtz

El hit de Omar Courtz se encuentra en sexto lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 5.

7. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01) se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Lluvia para Dormir está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

8. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Cuando No Era Cantante (Remix) de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef se ubica en la octava posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

9. VeLDÁ

Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

El sencillo más reciente de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V ya se vislumbra como un nuevo clásico. VeLDÁ entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

10. LA CANCIÓN

J Balvin y Bad Bunny

LA CANCIÓN de J Balvin y Bad Bunny pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el décimo lugar, lo que apunta a que va de salida.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ingresos a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado internacional. Durante 2024, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que significa un alza de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.