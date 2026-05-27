El centrocampista Aleix Febas deja el Elche CF: "Es el momento de buscar otros retos y experiencias"

El centrocampista español Aleix Febas anunció este miércoles que no renovará su contrato con el Elche CF, que finaliza el próximo 30 de junio, y abandonará el equipo tras tres temporadas vistiendo la camiseta franjiverde para buscar "otros retos y experiencias", pero sin desvelar a qué conjunto se marchará.

"He tomado la decisión de salir del club, de que no voy a renovar. Ayer estuvimos todo el día hablando de poder seguir, pero es el momento de buscar otros retos y vivir experiencias que, a lo mejor aquí, momentáneamente no podría vivir. Ésa ha la principal razón", expresó el catalán en la sala de prensa del Martínez Valero, donde unos minutos antes Eder Sarabia anunció que no continuará como entrenador del club ilicitano.

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Febas se marcha del Elche tras completar tres temporadas con jugador franjiverde en las que ha disputado 117 partidos, marcando cuatro goles y dando otras cuatro asistencias. "El club ha hecho todo lo posible para que siga y siento que les fallo. Espero que algún día se me pueda entender y lo acepten", afirmó el de Lleida entre lágrimas sin "poder decir" cuál será su próximo equipo.

"Solo puedo decir que quiero vivir otras experiencias que aquí no puedo cumplir. No ha sido un tema económico porque el club ha hecho un gran esfuerzo y he tenido ofertas de otros países muy altas. En mi vida siempre he priorizado lo deportivo y así va a seguir siendo. Con 30 años no sé si tendré la oportunidad de jugar estas experiencias", señaló.

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Pero Febas destacó lo "bien que siempre se ha portado la afición" con él desde que llegó a la ciudad. "Recuerdo en mi primer año, que empezó muy bien, pero luego fue más complicado cuando menos minutos tenía, un día salí a calentar y el estadio gritó mi nombre. Eso en pocos sitios pasa. Por eso digo que siento que fallo un poco a la afición, pero no puedo hacer más", agregó.