Taiwan Weighted cerró a la baja este 19 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en negativo para el Taiwan Weighted, que acabó la jornada en los mercados del jueves 19 de marzo con notables descensos del 1,92%, hasta los 33.689,68 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 34.279,12 puntos y la cifra mínima de 33.663,78 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,8%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el Taiwan Weighted registra una subida del 0,32%. El Taiwan Weighted se sitúa un 4,87% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 14,79% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).