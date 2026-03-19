Taiwan Weighted cerró a la baja este 19 de marzo

Sesión en negativo para el Taiwan Weighted, que acabó la jornada en los mercados del jueves 19 de marzo con notables descensos del 1,92%, hasta los 33.689,68 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 34.279,12 puntos y la cifra mínima de 33.663,78 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,8%.
En relación a la rentabilidad de la última semana, el Taiwan Weighted registra una subida del 0,32%. El Taiwan Weighted se sitúa un 4,87% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 14,79% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).