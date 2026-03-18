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El mercado de la India Nifty 50 abrió la jornada con alza este 18 de marzo

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el Nifty 50, que inaugura la sesión del miércoles 18 de marzo con incrementos del 0,46%, hasta los 23.689,80 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de jornadas previas, el selectivo acumula tres fechas seguidas de números positivos.

En relación a los últimos siete días, el Nifty 50 anota un descenso 0,74%; por el contrario en términos interanuales aún mantiene una subida del 5,3%. El Nifty 50 se sitúa un 10,02% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 2,33% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (23.151,10 puntos).

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