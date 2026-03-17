ATX inicia operaciones al alza este 17 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el ATX, que comienza la sesión de mercado del martes 17 de marzo con incrementos del 0,89%, hasta los 5.309,81 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de días pasados, el índice bursátil con este valor frena la racha negativa que marcaba en las tres jornadas anteriores.

Teniendo en cuenta la última semana, el ATX marca una subida 0,03%, por ello en términos interanuales acumula aún un ascenso del 23,26%. El ATX se sitúa un 8,77% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 0,89% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.263,07 puntos).