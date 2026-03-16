OMX Stockholm 30 inicia sesión al alza este 16 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el OMXS 30, que inaugura la sesión del lunes 16 de marzo con leves subidas del 0,23%, hasta los 3.025,58 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días pasados, el índice bursátil gira las tornas respecto del de la jornada anterior, cuando se anotó una disminución del 0,14%, demostrándose incapaz de asentar una tendencia.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el OMXS 30 registra una subida 1,09% y desde hace un año aún conserva un ascenso del 14,06%. El OMXS 30 se sitúa un 6,12% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos) y un 5,01% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.881,19 puntos).