KOSPI subió un 1,14% en el mercado surcoreano tras el cierre de la jornada este 16 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva jornada para el KOSPI, que acabó la jornada en los mercados del lunes 16 de marzo con incrementos del 1,14%, hasta los 5.549,85 puntos. El selectivo llegó a la cifra máxima de 5.561,42 puntos y un volumen mínimo de 5.448,75 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,03%.

En la última semana, el KOSPI registra un ascenso del 5,67%. El KOSPI se sitúa un 12,01% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 28,78% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).