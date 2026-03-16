Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Ecuador hoy

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público ecuatoriano.

Lo favorito de los escuchas

1. Vete

Bad Bunny

La canción de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la primera posición.

2. Yonaguni

Bad Bunny

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que Yonaguni debuta en el ranking directamente en el segundo lugar.

3. Efecto

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, Efecto, entra directamente al tercer lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

4. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny se mantiene en cuarto lugar.

5. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

Cosechar éxitos es sinónimo de Lluvia para Dormir. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01), debute en la quinta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

6. Ojitos Lindos

Bad Bunny y Bomba Estéreo

La melodía de Bad Bunny y Bomba Estéreo va en descenso: ya llega a la sexta posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 5.

7. Pa' Que La Pases Bien

Arcángel

Pa' Que La Pases Bien de Arcángel es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. LA CANCIÓN

J Balvin y Bad Bunny

El sencillo más reciente de J Balvin y Bad Bunny ya se vislumbra como un nuevo clásico. LA CANCIÓN entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

9. EoO

Bad Bunny

Con una diferencia favorable de 3, EoO de Bad Bunny se sitúa hoy en el puesto 9 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

10. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

VOY A LLeVARTE PA PR se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Dado Ruvic)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta opción, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha herramienta utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.