Cierre del índice Nikkei 225 este 16 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin grandes cambios para el Nikkei 225, que cerró la jornada del lunes 16 de marzo con una variación del 0,16%, hasta los 53.732,44 puntos. En su entorno bursátil llegó a un volumen máximo de 53.983,51 puntos y un volumen mínimo de 53.113,95 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,61%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Nikkei 225 acumula un incremento 1,9% y desde hace un año aún acumula un ascenso del 43,6%. El Nikkei 225 se sitúa un 8,7% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 5,12% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).