K-pop: ranking de las 10 canciones más populares hoy en iTunes Colombia

Las plataformas de streaming han dedicado espacios al K-pop al ver el impacto que ha tenido en la industria musical actual. (Infobae/Jovani Pérez)

El éxito del K-pop en los últimos años es innegable: diariamente, frases en hangul (alfabeto coreano) dominan las tendencias internacionales de X (antes Twitter), sus exponentes acumulan millones de reproducciones cada vez que lanzan un videoclip en YouTube, son nominados a premios de gran relevancia como los Grammy y lideran rankings relevantes como los de Billboard o iTunes.

Con coreografías perfectamente sincronizadas, canciones pegajosas y una mezcla de géneros y estilos, no es sorprendente que muchas plataformas de streaming muestren interés en medir el impacto de este género, creando listas como el Top de canciones de K-pop de iTunes que a continuación se encuentra.

Las canciones más escuchadas de K-Pop Colombia

1. Sweet Night

Artista: V

2. Radio (Dum-Dum)

Artista: YUQI

3. Still Hurts

Artista: SUCTION

4. Golden

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

5. T.O.P. (Twinkling of paradise)

Artista: SHINHWA

6. Jump

Artista: BTS

7. Dope

Artista: BTS

8. ETA

Artista: NewJeans

9. Soda Pop (Spanish)

Artista: Saja Boys, Juan Balvin, Nicolas Ginesin, Mathias Rapisarda, Pablo Gandolfo, Thomas Lepera & KPop Demon Hunters Cast

10.BTW

Artista: YEOJIN

Cómo ha influido el K-Pop en la cultura Colombiana

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

El K-Pop ha influido de manera significativa en la cultura colombiana, especialmente entre la juventud, desde que llegó al país hace alrededor de ocho años. Esta influencia se manifiesta en varios aspectos:

Cultura y estilo de vida: El K-Pop ha trascendido de ser solo un género musical a convertirse en un estilo de vida para muchos jóvenes colombianos. Ya que a través del baile, la estética, el lenguaje y la cultura coreana, los seguidores adoptan nuevas formas de expresión y socialización, generando transformaciones en sus estilos de vida y construcción de identidad.

Comunidades y fanatismo: En el país existen numerosas comunidades de fans, conocidas como fanbases, como por ejemplo lo son los de agrupaciones como BTS o BlackPink, que se reúnen para practicar coreografías, compartir contenido y participar en eventos relacionados con el este género musical. Esto fomenta un sentido de pertenencia y unión entre personas de diferentes orígenes sociales y culturales.

Difusión y consumo digital: La popularidad del género en Colombia se ha visto impulsada por la globalización y el uso intensivo de plataformas digitales como YouTube y redes sociales, que permiten la viralización de canciones, coreografías y contenidos relacionados. Esto ha facilitado que el K-Pop sea accesible y consumido masivamente, especialmente por la generación Z.

Tendencias y moda en el K-pop en 2025

Lisa de BLACKPINK, la artista más reciente en recibir el premio "Best K-pop" en los VMA 2025. (REUTERS/Brendan McDermid)

En 2025, la cultura coreana sigue evolucionando y consolidándose como un fenómeno global, siendo el K-Pop uno de los principales exponentes.

Una de las tendencias más notables en el k-pop es la integración de sonidos EDM e hyper-pop en los lanzamientos de los grupos femeninos, así como el regreso del pop-rock, impulsado por el éxito de bandas que apuestan por una estética más instrumental y fresca.

Además, las colaboraciones internacionales y la presencia de miembros de diferentes nacionalidades en los grupos refuerzan la diversidad y el alcance multicultural del género.

En cuanto a la moda, se marca pauta con estilos futuristas y tecnológicos. Destacan prendas con telas metálicas, accesorios LED y siluetas minimalistas, fusionando lo digital con lo tradicional.

El movimiento “Y3K” liderado por idols como Lisa y Aespa apuesta por chaquetas holográficas, transparencias y jumpsuits utilitarios, mientras que la sostenibilidad gana terreno con el uso de materiales reciclados y la promoción de marcas éticas.

“A través de cada look, los idols proyectan una estética cuidada al milímetro que cruza fronteras y se vuelve aspiracional”, menciona un artículo publicado por la Universidad Anáhuac de México.