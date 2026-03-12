Hang Seng: el principal índice de Japón cerró a la baja este 12 de marzo

Día negativo para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la jornada en los mercados del jueves 12 de marzo con ligeras descensos del 0,7%, hasta los 25.716,76 puntos. El selectivo anotó la cifra máxima de 25.932,58 puntos y un mínimo de 25.521,15 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,59%.
En la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) anota una subida del 1,56%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 8,05% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 1,85% por encima de su cotización mínima del año en curso (25.249,48 puntos).