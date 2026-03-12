Hang Seng: el principal índice de Japón cerró a la baja este 12 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la jornada en los mercados del jueves 12 de marzo con ligeras descensos del 0,7%, hasta los 25.716,76 puntos. El selectivo anotó la cifra máxima de 25.932,58 puntos y un mínimo de 25.521,15 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,59%.

En la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) anota una subida del 1,56%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 8,05% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 1,85% por encima de su cotización mínima del año en curso (25.249,48 puntos).