Noticias

Hang Seng: el principal índice de Japón cerró a la baja este 12 de marzo

Cierre de operaciones Hang Seng (Hong Kong): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la jornada en los mercados del jueves 12 de marzo con ligeras descensos del 0,7%, hasta los 25.716,76 puntos. El selectivo anotó la cifra máxima de 25.932,58 puntos y un mínimo de 25.521,15 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,59%.

En la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) anota una subida del 1,56%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 8,05% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 1,85% por encima de su cotización mínima del año en curso (25.249,48 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Hong Kong

Últimas Noticias

Índice ATX este 12 de marzo: pierde terreno al comienzo de operaciones

Apertura de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Índice ATX este 12 de

Acciones de la eurozona van a la baja; así abrió el Euro Stoxx 50 este 12 de marzo

Inicio de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Acciones de la eurozona van

Apertura del FTSE MIB IDX este 12 de marzo

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del FTSE MIB IDX

Apertura del OMX Stockholm 30 este 12 de marzo

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del OMX Stockholm 30

Acciones de Bruselas pierden; así arrancó operaciones el BEL-20 INDEX este 12 de marzo

Apertura de sesión BEL-20 INDEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Acciones de Bruselas pierden; así