Cierre del Nikkei 225: gana terreno este 11 de marzo

Cierre de sesión Nikkei 225: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en positivo para el Nikkei 225, que acabó la jornada del miércoles 11 de marzo con subidas del 1,36%, hasta los 54.985,65 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 55.745,38 puntos y un volumen mínimo de 54.882,58 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,55%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Nikkei 225 acumula un incremento 1,36%, de modo que desde hace un año mantiene aún un ascenso del 47,99%. El Nikkei 225 se sitúa un 6,57% por debajo de su máximo en lo que va de año (58.850,27 puntos) y un 7,57% por encima de su cotización mínima del año en curso (51.117,26 puntos).

