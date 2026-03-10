Nikkei 225 cierra operaciones en terreno positivo este 10 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena sesión para el Nikkei 225, que terminó la jornada del martes 10 de marzo con grandes subidas del 2,68%, hasta los 54.144,46 puntos. En su entorno bursátil llegó a un volumen máximo de 54.694,89 puntos y un mínimo de 53.487,19 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,21%.

En la última semana, el Nikkei 225 acumula una bajada 3,79%; pese a ello desde hace un año acumula aún un ascenso del 41,53%. El Nikkei 225 se sitúa un 8% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 5,92% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).