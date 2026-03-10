Nikkei 225 abre en terreno positivo este 10 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura alcista para el Nikkei 225, que inaugura la jornada en los mercados del martes 10 de marzo con fuertes subidas del 3,17%, hasta los 54.398,61 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de jornadas pasadas, el selectivo cambia el sentido del resultado anterior, cuando se anotó un descenso del 0,62%, mostrando que en este contexto no es posible determinar una tendencia.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el Nikkei 225 acumula una bajada 3,34%; por el contrario en el último año todavía mantiene una subida del 42,2%. El Nikkei 225 se sitúa un 7,56% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 6,42% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).