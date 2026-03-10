Noticias

BSE Sensex 30 cerró con alza este 10 de marzo

Cierre de sesión BSE Sensex 30: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día de repunte para el BSE Sensex 30, que cerró la sesión del martes 10 de marzo con notables incrementos del 0,82%, hasta los 78.205,98 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 78.526,25 puntos y la cifra mínima de 77.745,47 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,99%.

Teniendo en cuenta la última semana, el BSE Sensex 30 registra una bajada 2,53%; por contra en el último año aún acumula una subida del 5,54%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 8,81% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 0,82% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (77.566,16 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en India

Últimas Noticias

Clima en Dallas: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Dallas: pronóstico de

Pronóstico del clima en Houston este martes: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Houston

Clima hoy en Panamá: temperaturas para Panamá este 10 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima hoy en Panamá: temperaturas

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda ethereum este 10 de marzo

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cuál es el valor en

Principal índice de Lisboa reabre con tendencia alcista el 10 de marzo

Apertura de sesión PSI 20: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Principal índice de Lisboa reabre