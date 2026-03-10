BSE Sensex 30 cerró con alza este 10 de marzo

Día de repunte para el BSE Sensex 30, que cerró la sesión del martes 10 de marzo con notables incrementos del 0,82%, hasta los 78.205,98 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 78.526,25 puntos y la cifra mínima de 77.745,47 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,99%.
Teniendo en cuenta la última semana, el BSE Sensex 30 registra una bajada 2,53%; por contra en el último año aún acumula una subida del 5,54%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 8,81% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 0,82% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (77.566,16 puntos).