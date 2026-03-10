BEL-20 INDEX experimenta una alza en el arranque de las operaciones de este 10 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el BEL-20 INDEX, que inaugura la jornada financiera del martes 10 de marzo con fuertes ascensos del 1,85%, hasta los 5.248,52 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días anteriores, el índice bursátil pone freno a tres sesiones consecutivas con tendencia negativa.

En la última semana, el BEL-20 INDEX acumula una bajada 0,07%; pese a ello en términos interanuales aún conserva una subida del 20,26%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 7,56% por debajo de su máximo del presente año (5.677,83 puntos) y un 2,92% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.099,49 puntos).