Noticias

Clima en Mendoza: la predicción para este 9 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Mendoza este lunes:

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 25 grados, la previsión de lluvia será del 13%, con una nubosidad del 16%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 24 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 8.

Para la noche, la temperatura llegará a los 17 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 23%, con una nubosidad del 39%, mientras que las ráfagas de viento serán de 15 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Mendoza (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Mendoza

En Ciudad de Mendoza, la temporada fresca se registra entre los meses de mayo y agosto, con temperaturas diarias estimadas de 18 °C. El mes de julio está considerado como el más frío, ya que el termómetro puede descender hasta los 3 °C.

En la provincia del mismo nombre se encuentra el centro de sky Las Leñas, señalado como el número 1 de América Latina. Este centro de sky de alta montaña ofrece una temporada de nieve prolongada a partir de junio y que puede extenderse hasta septiembre.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.

Temas Relacionados

Clima en ArgentinaClima en MendozaClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Clima en Argentina: temperatura y probabilidad de lluvia para La Plata este 9 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Argentina: temperatura y

Las últimas previsiones para Córdoba: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Córdoba:

Clima hoy en Argentina: temperaturas para Rosario este 9 de marzo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima hoy en Argentina: temperaturas

El mercado japonés cerró en terrenos negativos este 9 de marzo

Cierre de operaciones Nikkei 225: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El mercado japonés cerró en

Qué santo se conmemora hoy: onomásticos de este martes 10 de marzo

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser conmemorados

Qué santo se conmemora hoy: