Apertura del Nikkei 225 a la baja: pierde 5,25% este 9 de marzo

Día adverso para el Nikkei 225, que inaugura la jornada financiera del lunes 9 de marzo con fuertes descensos del 5,25%, hasta los 52.701,61 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a jornadas pasadas, el índice con este valor corta la racha positiva que marcaba en las dos jornadas anteriores.

En los últimos siete días, el Nikkei 225 marca una bajada 9,22%; por el contrario en términos interanuales aún acumula una subida del 38,17%. El Nikkei 225 se sitúa un 10,45% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 3,1% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).