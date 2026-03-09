Noticias

Apertura del Nikkei 225 a la baja: pierde 5,25% este 9 de marzo

Apertura de sesión Nikkei 225: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el Nikkei 225, que inaugura la jornada financiera del lunes 9 de marzo con fuertes descensos del 5,25%, hasta los 52.701,61 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a jornadas pasadas, el índice con este valor corta la racha positiva que marcaba en las dos jornadas anteriores.

En los últimos siete días, el Nikkei 225 marca una bajada 9,22%; por el contrario en términos interanuales aún acumula una subida del 38,17%. El Nikkei 225 se sitúa un 10,45% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 3,1% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Japón

Últimas Noticias

Las mejores películas de Netflix en España para ver hoy mismo

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando a los usuarios

Las mejores películas de Netflix

Ranking Prime Video: las películas favoritas de HOY por el público español

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Ranking Prime Video: las películas

El mercado de Corea del Sur abrió a la baja este 9 de marzo

Apertura de sesión KOSPI: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El mercado de Corea del

Previsión meteorológica del clima en La Romana para este 9 de marzo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Previsión meteorológica del clima en

Predicción del clima: estas son las temperaturas en San Francisco de Macoris

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son