AEX experimenta una subida de 0,27% al cierre de la jornada de este 9 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena sesión para el AEX, que acabó la sesión bursátil del lunes 9 de marzo con leves ascensos del 0,27%, hasta los 983 puntos. El indicador anotó un máximo de 983,86 puntos y la cifra mínima de 959,91 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,43%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el AEX anota una disminución 3,26%; por contra en el último año aún conserva un ascenso del 9,31%. El AEX se sitúa un 4,57% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 1,86% por encima de su valoración mínima del año en curso (965,03 puntos).