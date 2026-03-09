Noticias

AEX experimenta una subida de 0,27% al cierre de la jornada de este 9 de marzo

Cierre de operaciones AEX: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena sesión para el AEX, que acabó la sesión bursátil del lunes 9 de marzo con leves ascensos del 0,27%, hasta los 983 puntos. El indicador anotó un máximo de 983,86 puntos y la cifra mínima de 959,91 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,43%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el AEX anota una disminución 3,26%; por contra en el último año aún conserva un ascenso del 9,31%. El AEX se sitúa un 4,57% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 1,86% por encima de su valoración mínima del año en curso (965,03 puntos).

