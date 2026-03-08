Noticias

Pronóstico del clima para mañana en Ashburn

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar de forma repentina, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío?, aquí está la predicción del clima para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 42 grados Fahrenheit (5.6 grados Celsius).

El viento del noroeste será de aproximadamente 6 mph (9.7 km/h) y se volverá tranquilo por la tarde.

El clima por la noche

Saber cuál es el pronóstico
Saber cuál es el pronóstico del tiempo ayuda a planificar tu día para evitrar imprevistos (Reuters)

Se espera que esta noche el clima sea mayormente despejado, con una temperatura alta cercana a 71 grados Fahrenheit (21 grados Celsius).

El viento será tranquilo, aumentando a una brisa del sur de 5 a 8 millas por hora (8 a 13 kilómetros por hora) por la tarde.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 7 de marzo 7:35 p.m. EST.

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

Clima en AshburnClima en VirginiaClima en Estados UnidosÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Texas: Cuál será el estado del tiempo de San Antonio para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el estado del clima para las próximas horas en la ciudad texana

Texas: Cuál será el estado

Previsión del clima en La Romana para antes de salir de casa este 8 de marzo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Previsión del clima en La

Clima en Santiago de los Caballeros: cuál será la temperatura máxima y mínima este 8 de marzo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Santiago de los

¿Cuál es la temperatura promedio en Santo Domingo?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cuál es la temperatura promedio

Clima en La Habana: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura máxima registrada en Cuba fue la del 11 de abril de 2020, cuando el termómetro llegó a 39.3 grados en el poblado de Veguitas en Granma

Clima en La Habana: pronóstico