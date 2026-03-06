La bolsa de valores de la India cerró a la baja este 6 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el BSE Sensex 30, que cerró la sesión de mercado del viernes 6 de marzo con fuertes caídas del 1,37%, hasta los 78.918,90 puntos. El índice bursátil marcó la cifra máxima de 79.753,03 puntos y la cifra mínima de 78.812,18 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,18%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 marca una bajada 4,05% aunque, por el contrario, desde hace un año mantiene aún una subida del 6,17%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 7,98% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos)