La bolsa de valores de la India cerró a la baja este 6 de marzo

Cierre de sesión BSE Sensex 30: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el BSE Sensex 30, que cerró la sesión de mercado del viernes 6 de marzo con fuertes caídas del 1,37%, hasta los 78.918,90 puntos. El índice bursátil marcó la cifra máxima de 79.753,03 puntos y la cifra mínima de 78.812,18 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,18%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 marca una bajada 4,05% aunque, por el contrario, desde hace un año mantiene aún una subida del 6,17%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 7,98% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos)

