Noticias

En el cierre de los mercados, AEX se ubica en terreno negativo este 6 de marzo

Cierre de operaciones AEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el AEX, que terminó rueda bursátil del viernes 6 de marzo con grandes bajadas del 1,52%, hasta los 980,34 puntos. El selectivo llegó a un volumen máximo de 1.000,41 puntos y la cifra mínima de 972,28 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,81%.

Si consideramos los datos de la última semana, el AEX anota un descenso 4,55%; pese a ello en términos interanuales aún mantiene un incremento del 10,19%. El AEX se sitúa un 4,83% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 1,59% por encima de su cotización mínima del año en curso (965,03 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Holanda

Últimas Noticias

El IBEX 35 cerró la sesión de este 6 de marzo con pérdida de 1,02%

Cierre de sesión IBEX 35: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

El IBEX 35 cerró la

Euro Stoxx 50 terminó a la baja este 6 de marzo

Cierre de sesión EuroStoxx 50: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Euro Stoxx 50 terminó a

El índice Swiss Market finaliza operaciones con pérdidas de 1,52% este 6 de marzo

Cierre de sesión Swiss Market: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El índice Swiss Market finaliza

OMX Stockholm 30 pierde terreno tres el cierre de operaciones este 6 de marzo

Cierre de sesión OMXS 30: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

OMX Stockholm 30 pierde terreno

BEL-20-INDEX termina sus operaciones en rojo este 6 de marzo

Cierre de sesión BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

BEL-20-INDEX termina sus operaciones en