En el cierre de los mercados, AEX se ubica en terreno negativo este 6 de marzo

Mal día para el AEX, que terminó rueda bursátil del viernes 6 de marzo con grandes bajadas del 1,52%, hasta los 980,34 puntos. El selectivo llegó a un volumen máximo de 1.000,41 puntos y la cifra mínima de 972,28 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,81%.

Si consideramos los datos de la última semana, el AEX anota un descenso 4,55%; pese a ello en términos interanuales aún mantiene un incremento del 10,19%. El AEX se sitúa un 4,83% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 1,59% por encima de su cotización mínima del año en curso (965,03 puntos).