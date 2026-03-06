Noticias

El IBEX 35 cerró la sesión de este 6 de marzo con pérdida de 1,02%

Cierre de sesión IBEX 35: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el IBEX 35, que terminó rueda bursátil del viernes 6 de marzo con descensos del 1,02%, hasta los 44.153,99 puntos. En su entorno bursátil llegó a un máximo de 45.054,10 puntos y un volumen mínimo de 43.670,52 puntos. El rango de cotización para el IBEX 35 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,07%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el IBEX 35 acumula una disminución 6,47%; sin embargo en términos interanuales mantiene aún un incremento del 13,86%. El IBEX 35 se sitúa un 6,9% por debajo de su máximo en lo que va de año (47.426 puntos)

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en España

Últimas Noticias

Euro Stoxx 50 terminó a la baja este 6 de marzo

Cierre de sesión EuroStoxx 50: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Euro Stoxx 50 terminó a

El índice Swiss Market finaliza operaciones con pérdidas de 1,52% este 6 de marzo

Cierre de sesión Swiss Market: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El índice Swiss Market finaliza

OMX Stockholm 30 pierde terreno tres el cierre de operaciones este 6 de marzo

Cierre de sesión OMXS 30: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

OMX Stockholm 30 pierde terreno

BEL-20-INDEX termina sus operaciones en rojo este 6 de marzo

Cierre de sesión BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

BEL-20-INDEX termina sus operaciones en

ATX terminó la jornada en terreno positivo este 6 de marzo

Cierre de operaciones ATX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

ATX terminó la jornada en