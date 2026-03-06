El IBEX 35 cerró la sesión de este 6 de marzo con pérdida de 1,02%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el IBEX 35, que terminó rueda bursátil del viernes 6 de marzo con descensos del 1,02%, hasta los 44.153,99 puntos. En su entorno bursátil llegó a un máximo de 45.054,10 puntos y un volumen mínimo de 43.670,52 puntos. El rango de cotización para el IBEX 35 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,07%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el IBEX 35 acumula una disminución 6,47%; sin embargo en términos interanuales mantiene aún un incremento del 13,86%. El IBEX 35 se sitúa un 6,9% por debajo de su máximo en lo que va de año (47.426 puntos)