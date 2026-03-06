Noticias

Canadá: cotización de apertura del dólar hoy 6 de marzo de USD a CAD

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Canadá: cotización de apertura del dólar hoy 6 de marzo de USD a CAD

Tras la apertura el dólar estadounidense se negocia en el día de hoy a 1,36 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,2% frente al valor de la jornada previa, cuando marcó 1,37 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una bajada 0,07%, de manera que en el último año todavía mantiene una bajada del 2,28%.

Respecto de fechas pasadas, da la vuelta al dato de la jornada anterior en el que experimentó un ascenso del 0,26%, mostrando una ausencia de estabilidad en el resultado. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es claramente inferior a los números logrados para el último año (4,87%), por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estos días.

