Noticias

Apertura del AEX neerlandés este 6 de marzo

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo de sesión bursátil sin cambios para el AEX, que comienza la jornada en los mercados del viernes 6 de marzo con una variación del 0,06%, hasta los 994,94 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el dato con días anteriores, el selectivo suma dos sesiones sucesivas de números negativos.

En los últimos siete días, el AEX registra un descenso 3,12%; sin embargo en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 11,83%. El AEX se sitúa un 3,41% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 3,1% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (965,03 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Holanda

Últimas Noticias

ATX comienza sesión en terreno positivo este 6 de marzo

Inicio de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

ATX comienza sesión en terreno

Hang Seng ganó 1,72% tras el cierre de la jornada este 6 de marzo

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Hang Seng ganó 1,72% tras

Acciones de la eurozona ganan; Euro Stoxx 50 abre la sesión con cifras al alza este 6 de marzo

Inicio de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Acciones de la eurozona ganan;

Acciones de Bruselas pierden; así arrancó operaciones el BEL-20 INDEX este 6 de marzo

Inicio de sesión BEL-20 INDEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Acciones de Bruselas pierden; así

FTSE MIB IDX se mueven en terreno positivo en la apertura de mercados de este 6 de marzo

Inicio de sesión FTSE MIB IDX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

FTSE MIB IDX se mueven