Apertura del AEX neerlandés este 6 de marzo

Comienzo de sesión bursátil sin cambios para el AEX, que comienza la jornada en los mercados del viernes 6 de marzo con una variación del 0,06%, hasta los 994,94 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el dato con días anteriores, el selectivo suma dos sesiones sucesivas de números negativos.

En los últimos siete días, el AEX registra un descenso 3,12%; sin embargo en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 11,83%. El AEX se sitúa un 3,41% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 3,1% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (965,03 puntos).