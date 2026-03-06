Noticias

Acciones de la eurozona ganan; Euro Stoxx 50 abre la sesión con cifras al alza este 6 de marzo

Inicio de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión de subida para el EuroStoxx 50, que comienza la jornada en los mercados del viernes 6 de marzo con leves subidas del 0,42%, hasta los 5.806,89 puntos, tras la apertura. Si comparamos el dato con fechas previas, el índice bursátil invierte el resultado de la sesión previa, en el que se saldó con una disminución del 1,72%, sin ser capaz de establecer una clara tendencia.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el EuroStoxx 50 anota una bajada 5,4%; aunque desde hace un año aún conserva una subida del 8,35%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 5,94% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.173,32 puntos) y un 0,61% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.771,73 puntos).

