Spotify España: las 10 canciones más escuchadas de hoy

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público español.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo favorito de los escuchas

1. NI BORRACHO

Quevedo

La canción de Quevedo se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 383.254 reproducciones, motivo por el cual sigue en la primera posición.

2. FOREVER TU GANTEL (w Ñengo Flow)

Omar Courtz

«FOREVER TU GANTEL (w Ñengo Flow)», interpretado por Omar Courtz, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 319.092 reproducciones.

3. $UELTA GATITA $UELTA (w Dei V, Clarent)

Omar Courtz

«$UELTA GATITA $UELTA (w Dei V, Clarent)» de Omar Courtz es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 252.405 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. WO OH OH (w ROA)

Omar Courtz

«WO OH OH (w ROA)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el cuarto lugar, con 239.568 reproducciones.

5. SUPERESTRELLA

Aitana

Tras acumular 235.124 reproducciones, «SUPERESTRELLA» de Aitana se mantiene en quinto lugar.

6. LA VILLA (w Kapo, Gangsta)

Ryan Castro

«LA VILLA (w Kapo, Gangsta)», interpretado por Ryan Castro, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 231.512 reproducciones.

7. Dardos (w Prince Royce)

Romeo Santos

Un número tan favorable como 231.132 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Romeo Santos va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el séptimo puesto.

8. La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)

ROSALÍA

Tras haberse reproducido 198.271 veces, «La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)» de ROSALÍA se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 8.

9. POR SI MAÑANA NO ESTOY

Omar Courtz

«POR SI MAÑANA NO ESTOY» de Omar Courtz sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 9, ya que ha conseguido un total de 196.767 reproducciones.

10. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

«BAILE INoLVIDABLE» de Bad Bunny se vende como pan caliente. Ya lleva 194.595 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 10.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más escuchados en España durante el último año

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Myke Towers se ha consolidado como el artista más escuchado en España durante 2024, según un informe reciente. Con éxitos como "La Falda", el reguetonero puertorriqueño ha logrado captar la atención del público, destacándose como una figura influyente en el género urbano. Este logro lo coloca por delante de otros artistas populares como Bad Bunny y Feid, quienes ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente en el ranking de popularidad.

En cuanto a las canciones más reproducidas en el país, el tema "Si Antes Te Hubiera Conocido" de KAROL G lidera la lista. Esta balada urbana ha conquistado a la audiencia española, manteniéndose en el primer puesto durante varios meses. Le sigue "LUNA" de Feid, mientras que "LA FALDA" de Myke Towers ocupa el tercer lugar. Completan el top cinco "BADGYAL" de SAIKO, JC Reyes y Dei V y "X’CLUSIVO - REMIX" de Gonzy, SAIKO y Arcángel.

El panorama musical en España durante 2024 ha estado marcado por una notable diversidad, con la presencia de artistas emergentes y colaboraciones que han marcado tendencia. Además de Myke Towers, otros nombres destacados en el ámbito musical incluyen a SAIKO, Quevedo, Anuel AA y KAROL G, lo que demuestra que el reguetón y el trap continúan siendo los géneros preferidos por el público español.

Este año, la música urbana ha mantenido su dominio en las listas de reproducción, reflejando un cambio en las preferencias musicales del país. La influencia de artistas internacionales y la producción local han contribuido a un paisaje sonoro vibrante y en constante evolución, que sigue capturando la atención de los oyentes en España.