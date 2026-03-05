Nikkei 225 cierra operaciones en terreno positivo este 5 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión alcista para el Nikkei 225, que cerró rueda bursátil del jueves 5 de marzo con notables incrementos del 1,69%, hasta los 55.161,33 puntos. El índice anotó la cifra máxima de 56.619,98 puntos y la cifra mínima de 54.910,33 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,02%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nikkei 225 registra un descenso 6,11%; por el contrario en términos interanuales aún mantiene una subida del 42,25%. El Nikkei 225 se sitúa un 6,27% por debajo de su máximo en lo que va de año (58.850,27 puntos) y un 7,91% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).