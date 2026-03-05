Noticias

Nikkei 225 cierra operaciones en terreno positivo este 5 de marzo

Cierre de operaciones Nikkei 225: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión alcista para el Nikkei 225, que cerró rueda bursátil del jueves 5 de marzo con notables incrementos del 1,69%, hasta los 55.161,33 puntos. El índice anotó la cifra máxima de 56.619,98 puntos y la cifra mínima de 54.910,33 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,02%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nikkei 225 registra un descenso 6,11%; por el contrario en términos interanuales aún mantiene una subida del 42,25%. El Nikkei 225 se sitúa un 6,27% por debajo de su máximo en lo que va de año (58.850,27 puntos) y un 7,91% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Japón

Últimas Noticias

KOSPI subió un 9,63% en el mercado surcoreano tras el cierre de operaciones este 5 de marzo

Cierre de operaciones KOSPI: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

KOSPI subió un 9,63% en

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Mendoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del clima: estas son

Clima en La Plata: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en La Plata: conoce

Las últimas previsiones para Córdoba: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Córdoba:

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Rosario

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárate antes de salir: conoce