Las mejores películas en Netflix en España hoy

El listado semanal actualizada con las películas más vistas en Netflix España ya está disponible. Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que te dará mucho que pensar.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más conocido en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un incremento constante, salvo los primeros seis meses de 2022, superando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

La lista de las películas más vistas de Netflix España

1. Minions: El origen de Gru

Mucho antes de convertirse en un genio del mal, Gru no era más que un chaval de 12 años en plenos años 70 tratando de conquistar el mundo desde el sótano de su casa de un barrio residencial cualquiera. Y no le iba demasiado bien. Pero cuando Gru se cruza en su camino con Kevin, Stuart, Bob y Otto un nuevo Minion con aparato en los dientes y desesperado por sentirse aceptado, esta inesperada familia unirá fuerzas para construir su primera guarida, diseñar sus primeras armas y llevar a cabo sus primeras misiones.

2. 7 Virgins

3. Accused

Serie antológica sobre crímenes que examina algunos de los problemas sociales más relevantes de nuestro tiempo, refractados a través del prisma de personas corrientes atrapadas en circunstancias extraordinarias.

4. Emily the Criminal

Emily, que tiene una deuda estudiantil y está excluida del mercado laboral debido a antecedentes penales menores, se ve involucrada en una estafa con tarjeta de crédito que la lleva al inframundo criminal de Los Ángeles, lo que finalmente la lleva a consecuencias mortales.

5. Cortafuego

Mientras su familia se prepara para mudarse, Lide desaparece en el bosque. Durante su ausencia, se desata un incendio y su madre debe encontrarla antes de que lo hagan las llamas.

6. Leo & Lou

7. El Crimen del Padre Amaro

Amaro Viera, joven sacerdote recién salido del seminario, se convierte en asistente del padre Benito, párroco de un pequeño pueblo. El eclesiástico no es precisamente un modelo a seguir, puesto que mantiene relaciones con una mujer y no duda en hacer tratos con narcotraficantes para conseguir dinero para su iglesia. El padre Amaro, intentando huir del comportamiento de su superior, tendrá que poner a prueba su carrera como sacerdote tras conocer a Amelia, la muchacha más hermosa de la ciudad.

8. Seven Billiard Tables

9. The Orphans

10. Checkmates

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.