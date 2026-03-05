Noticias

Apertura del AEX neerlandés este 5 de marzo

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de operaciones de leves movimientos para el AEX, que inaugura rueda bursátil del jueves 5 de marzo con una variación del 0,07%, hasta los 999,35 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a jornadas pasadas, el índice cambia el sentido del dato anterior, donde se saldó con un incremento del 2,55%, demostrando que no es capaz de fijar una clara tendencia.

Con respecto a los últimos siete días, el AEX acumula una bajada 2,25%; aunque en términos interanuales aún conserva una subida del 10,73%. El AEX se sitúa un 2,98% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 3,56% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (965,03 puntos).

