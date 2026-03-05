Apertura del AEX neerlandés este 5 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de operaciones de leves movimientos para el AEX, que inaugura rueda bursátil del jueves 5 de marzo con una variación del 0,07%, hasta los 999,35 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a jornadas pasadas, el índice cambia el sentido del dato anterior, donde se saldó con un incremento del 2,55%, demostrando que no es capaz de fijar una clara tendencia.

Con respecto a los últimos siete días, el AEX acumula una bajada 2,25%; aunque en términos interanuales aún conserva una subida del 10,73%. El AEX se sitúa un 2,98% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 3,56% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (965,03 puntos).