Dólar cotiza al alza frente al peso boliviano: así cerró el tipo de cambio este miércoles 4 de marzo

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 6,86 bolivianos en promedio, de manera que implicó un cambio del 1,45% comparado con la cifra de la jornada anterior de 6,76 bolivianos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un ascenso 1,77%, de modo que en términos interanuales aún conserva una subida del 1,85%.

El índice DXY retrocede tras haber tocado un máximo intradía de 99,32, en un contexto donde la inquietud entre los inversores pierde intensidad.

Respecto a días anteriores, sumó dos jornadas sucesivas de subida. La volatilidad de esta semana fue de 17,65%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (14,63%), por lo que está presentando un comportamiento más inestable.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

Los pronóstico económicos para el tipo de cambio BOB/USD para el 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.