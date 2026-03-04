Noticias

Dólar cotiza al alza frente al peso boliviano: así cerró el tipo de cambio este miércoles 4 de marzo

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 6,86 bolivianos en promedio, de manera que implicó un cambio del 1,45% comparado con la cifra de la jornada anterior de 6,76 bolivianos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un ascenso 1,77%, de modo que en términos interanuales aún conserva una subida del 1,85%.

El índice DXY retrocede tras haber tocado un máximo intradía de 99,32, en un contexto donde la inquietud entre los inversores pierde intensidad.

Respecto a días anteriores, sumó dos jornadas sucesivas de subida. La volatilidad de esta semana fue de 17,65%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (14,63%), por lo que está presentando un comportamiento más inestable.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

Los pronóstico económicos para el
Los pronóstico económicos para el tipo de cambio BOB/USD para el 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

