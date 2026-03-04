Noticias

Nikkei 225: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 4 de marzo

Cierre de operaciones Nikkei 225: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Sesión bajista para el Nikkei 225, que terminó la jornada financiera del miércoles 4 de marzo con grandes descensos del 3,92%, hasta los 54.074,62 puntos. El indicador llegó a la cifra máxima de 55.701,27 puntos y un volumen mínimo de 53.618,20 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,74%.

En la última semana, el Nikkei 225 acumula una disminución 7,7%; por contra desde hace un año aún acumula un ascenso del 39,81%. El Nikkei 225 se sitúa un 8,11% por debajo de su máximo en lo que va de año (58.850,27 puntos) y un 5,79% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).

