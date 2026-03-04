Nikkei 225: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 4 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Nikkei 225, que terminó la jornada financiera del miércoles 4 de marzo con grandes descensos del 3,92%, hasta los 54.074,62 puntos. El indicador llegó a la cifra máxima de 55.701,27 puntos y un volumen mínimo de 53.618,20 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,74%.

En la última semana, el Nikkei 225 acumula una disminución 7,7%; por contra desde hace un año aún acumula un ascenso del 39,81%. El Nikkei 225 se sitúa un 8,11% por debajo de su máximo en lo que va de año (58.850,27 puntos) y un 5,79% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).