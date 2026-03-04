Actividad bursátil: AEX registra ganancias de 0,99% al cierre de los mercados de este 4 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva jornada para el AEX, que cerró la sesión bursátil del miércoles 4 de marzo con notables subidas del 0,99%, hasta los 1.000,02 puntos. El índice bursátil llegó a un volumen máximo de 1.005,40 puntos y un mínimo de 993,09 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,22%.

Teniendo en cuenta la última semana, el AEX marca una disminución 2,92%; por el contrario en términos interanuales aún conserva un incremento del 9,73%. El AEX se sitúa un 2,92% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 3,63% por encima de su valoración mínima del año en curso (965,03 puntos).