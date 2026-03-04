Noticias

Actividad bursátil: AEX registra ganancias de 0,99% al cierre de los mercados de este 4 de marzo

Cierre de sesión AEX: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva jornada para el AEX, que cerró la sesión bursátil del miércoles 4 de marzo con notables subidas del 0,99%, hasta los 1.000,02 puntos. El índice bursátil llegó a un volumen máximo de 1.005,40 puntos y un mínimo de 993,09 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,22%.

Teniendo en cuenta la última semana, el AEX marca una disminución 2,92%; por el contrario en términos interanuales aún conserva un incremento del 9,73%. El AEX se sitúa un 2,92% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 3,63% por encima de su valoración mínima del año en curso (965,03 puntos).

