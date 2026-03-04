Noticias

Acciones de la eurozona ganan; Euro Stoxx 50 abre la sesión con cifras al alza este 4 de marzo

Inicio de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el EuroStoxx 50, que empieza la jornada del miércoles 4 de marzo con leves incrementos del 0,5%, hasta los 5.800,81 puntos, tras la apertura. Si comparamos el dato con jornadas pasadas, el indicador pone freno a cuatro sesiones consecutivas con tendencia negativa.

Con respecto a la última semana, el EuroStoxx 50 marca una disminución 6,03%; por contra en el último año aún mantiene un incremento del 7,68%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 6,03% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.173,32 puntos) y un 0,5% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.771,73 puntos).

