Acciones de la eurozona ganan; Euro Stoxx 50 abre la sesión con cifras al alza este 4 de marzo

Apertura optimista para el EuroStoxx 50, que empieza la jornada del miércoles 4 de marzo con leves incrementos del 0,5%, hasta los 5.800,81 puntos, tras la apertura. Si comparamos el dato con jornadas pasadas, el indicador pone freno a cuatro sesiones consecutivas con tendencia negativa.

Con respecto a la última semana, el EuroStoxx 50 marca una disminución 6,03%; por contra en el último año aún mantiene un incremento del 7,68%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 6,03% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.173,32 puntos) y un 0,5% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.771,73 puntos).