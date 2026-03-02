Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en México

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lo más escuchado

1. chiclona

Peso Pluma, Tito Double P y LENCHO

Cosechar éxitos es sinónimo de Peso Pluma, Tito Double P y LENCHO. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada chiclona, debute en la primera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

2. ganga

Peso Pluma, Tito Double P y El Randal

ganga, interpretado por Peso Pluma, Tito Double P y El Randal, sigue en el segundo lugar de la lista.

3. dopamina

Peso Pluma y Tito Double P

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Peso Pluma y Tito Double P. Quizás por esto es que dopamina debuta en el ranking directamente en el tercer lugar.

4. london

Peso Pluma, Tito Double P y Armenta

london de Peso Pluma, Tito Double P y Armenta es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. 7-3

Peso Pluma y Tito Double P

El sencillo más reciente de Peso Pluma y Tito Double P ya se vislumbra como un nuevo clásico. 7-3 entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

6. daño

Peso Pluma y Tito Double P

daño de Peso Pluma y Tito Double P se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la sexta posición.

7. TU SANCHO

Fuerza Regida

TU SANCHO se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Fuerza Regida está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

8. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

Marlboro Rojo de Fuerza Regida se mantiene en octavo lugar.

9. Vete

Bad Bunny

Esta es la canción que se ubica en la novena posición, tras haber estado ayer en el puesto número 10. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Bad Bunny.

10. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

La melodía de Bad Bunny va en descenso: ya llega al décimo lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 9.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta función, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha herramienta utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.