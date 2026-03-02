Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Ecuador hoy

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público ecuatoriano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. Vete

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, Vete, entra directamente a la primera posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

2. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

El sencillo más reciente de Bad Bunny ya se vislumbra como un nuevo clásico. BAILE INoLVIDABLE entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

3. Yonaguni

Bad Bunny

Yonaguni de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la tercera posición.

4. Efecto

Bad Bunny

En cuarto lugar, continúa Efecto de Bad Bunny.

5. Ojitos Lindos

Bad Bunny y Bomba Estéreo

Ojitos Lindosde Bad Bunny y Bomba Estéreo está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 5. Ayer se encontraba en el sitio número 6, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

6. EoO

Bad Bunny

EoO no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la sexta posición.

7. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que VOY A LLeVARTE PA PR debuta en el ranking directamente en el séptimo puesto.

8. SI ESTÁS CON ALGUIEN

Omar Courtz

El que fuera un exitazo de Omar Courtz va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 5.

9. FOREVER TU GANTEL

Omar Courtz y Ñengo Flow

FOREVER TU GANTEL de Omar Courtz y Ñengo Flow pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la novena posición, lo que apunta a que va de salida.

10. DtMF

Bad Bunny

DtMF de Bad Bunny se vende como pan caliente. Pasa del puesto 12 de ayer al 10 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ganancias a la compañía

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (Apple)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado mundial. A lo largo del, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un aumento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.