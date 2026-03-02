Noticias

En el cierre de los mercados, AEX se ubica en terreno negativo este 2 de marzo

Cierre de sesión AEX: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el AEX, que cerró la sesión del lunes 2 de marzo con notables descensos del 1,06%, hasta los 1.016,15 puntos. El selectivo llegó a un máximo de 1.019,58 puntos y un mínimo de 1.014,01 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,55%.

Teniendo en cuenta la última semana, el AEX acumula una disminución 0,03%; sin embargo desde hace un año mantiene aún un incremento del 11,72%. El AEX se sitúa un 1,35% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 5,3% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (965,03 puntos).

