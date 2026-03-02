En el cierre de los mercados, AEX se ubica en terreno negativo este 2 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el AEX, que cerró la sesión del lunes 2 de marzo con notables descensos del 1,06%, hasta los 1.016,15 puntos. El selectivo llegó a un máximo de 1.019,58 puntos y un mínimo de 1.014,01 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,55%.

Teniendo en cuenta la última semana, el AEX acumula una disminución 0,03%; sin embargo desde hace un año mantiene aún un incremento del 11,72%. El AEX se sitúa un 1,35% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 5,3% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (965,03 puntos).