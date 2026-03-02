Noticias

El mercado japonés cerró en terrenos negativos este 2 de marzo

Cierre de sesión Nikkei 225: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Nikkei 225, que acabó la jornada del lunes 2 de marzo con bajadas del 1,48%, hasta los 57.977,60 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 58.365,21 puntos y un volumen mínimo de 57.285,77 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,85%.

Con respecto a los últimos siete días, el Nikkei 225 marca un incremento 2,25%, de manera que desde hace un año todavía mantiene una subida del 47,64%. El Nikkei 225 se sitúa un 1,48% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 13,42% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).

