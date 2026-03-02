El mercado japonés cerró en terrenos negativos este 2 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Nikkei 225, que acabó la jornada del lunes 2 de marzo con bajadas del 1,48%, hasta los 57.977,60 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 58.365,21 puntos y un volumen mínimo de 57.285,77 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,85%.

Con respecto a los últimos siete días, el Nikkei 225 marca un incremento 2,25%, de manera que desde hace un año todavía mantiene una subida del 47,64%. El Nikkei 225 se sitúa un 1,48% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 13,42% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).