Peso mexicano resiste al alza del dólar pese a incertidumbre por conflicto en Medio Oriente

Un ligero fortalecimiento del dólar estadounidense marcó el inicio de la semana, con un impacto directo sobre el peso mexicano, que se ubicó entre las monedas emergentes con mayores pérdidas frente a la divisa norteamericana, de acuerdo con el reporte matutino del Grupo Financiero Monex.

Según cifras reportadas por Dow Jones, el tipo de cambio se ubicó en 17,37 pesos por dólar al inicio de la sesión de este lunes 2 de marzo de 2026, lo que representó un alza respecto al cierre previo en 17,32 pesos. Ya que la depreciación del activo nacional fue leve, la paridad se mantiene relativamente estable.

El análisis de Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil en Monex, contextualizó el fenómeno: “Hoy, el peso retrocede frente al dólar, en sintonía con el 91% de las divisas de economías emergentes, conforme los inversores buscan activos de refugio y menor exposición al riesgo”.

El índice DXY, que mide el desempeño del activo estadounidense frente a una canasta de monedas internacionales, alcanzó un máximo de 39 días en 98,56 puntos. Este repunte respondió al nerviosismo de los inversores por el escalamiento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente durante el fin de semana.

La incertidumbre global reforzó la demanda por activos considerados seguros y elevó la presión sobre los mercados emergentes. En este contexto, el peso mexicano retrocedió y se posicionó como la undécima moneda emergente con mayor pérdida frente al dólar, en una jornada marcada por el repliegue generalizado de los activos de riesgo.

Al analizar la evolución semanal, el dólar avanzó 1,37% en la última semana, aunque, en términos anuales, todavía se mantiene 10,52% por debajo del registro de hace un año. A pesar de las variaciones recientes, la volatilidad de esta semana se situó ligeramente por debajo de la media anual, lo que sugiere que, por ahora, los cambios diarios de cotización son menos abruptos que lo que marca la tendencia de fondo.

En paralelo, las materias primas experimentaron un aumento significativo, especialmente el petróleo crudo, que avanzó cerca de 9% respecto al cierre previo. Este salto elevó las expectativas de un repunte inflacionario global, reforzando el atractivo del dólar como valor refugio y acentuando la presión sobre monedas emergentes.

Al respecto, y ante la posibilidad del cierre del estrecho de Ormuz, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “frente a aumentos muy grandes en el precio del petróleo, México tiene ya determinado un esquema en donde baja el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), para que no suba el precio de la gasolina y que no afecte la inflación”.

Pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.