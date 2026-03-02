Apertura del Nikkei 225 a la baja: pierde 1,89% este 2 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Nikkei 225, que empieza la sesión bursátil del lunes 2 de marzo con notables bajadas del 1,89%, hasta los 57.738,36 puntos, tras la apertura. En relación a días previos, el índice bursátil interrumpe con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas cuatro jornadas.

Con respecto a la última semana, el Nikkei 225 acumula un incremento 1,83% y en términos interanuales aún acumula un ascenso del 47,03%. El Nikkei 225 se sitúa un 1,89% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 12,95% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).