Apertura del Nikkei 225 a la baja: pierde 1,89% este 2 de marzo

Apertura de sesión Nikkei 225: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Nikkei 225, que empieza la sesión bursátil del lunes 2 de marzo con notables bajadas del 1,89%, hasta los 57.738,36 puntos, tras la apertura. En relación a días previos, el índice bursátil interrumpe con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas cuatro jornadas.

Con respecto a la última semana, el Nikkei 225 acumula un incremento 1,83% y en términos interanuales aún acumula un ascenso del 47,03%. El Nikkei 225 se sitúa un 1,89% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 12,95% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).

