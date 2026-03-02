Noticias

Acciones neerlandesas retroceden; AEX cae 1,09% en la apertura de mercados este 2 de marzo

Inicio de sesión AEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Sesión negativa para el AEX, que comienza la sesión del lunes 2 de marzo con notables bajadas del 1,09%, hasta los 1.015,81 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a jornadas pasadas, el índice invierte el valor de la jornada anterior, donde obtuvo un incremento del 0,74%, mostrando una ausencia de estabilidad en los resultados.

En relación a los últimos siete días, el AEX anota una disminución 0,06%; pero desde hace un año acumula aún una subida del 11,69%. El AEX se sitúa un 1,38% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.030,06 puntos) y un 5,26% por encima de su valoración mínima del año en curso (965,03 puntos).

