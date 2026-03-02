Acciones de la eurozona pierden; así cerró la sesión el Euro Stoxx 50 este 2 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en negativo para el EuroStoxx 50, que terminó la sesión del lunes 2 de marzo con fuertes caídas del 2,38%, hasta los 5.992,17 puntos. El índice anotó la cifra máxima de 6.086,79 puntos y la cifra mínima de 5.972,27 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,88%.

En relación a la última semana, el EuroStoxx 50 anota una bajada 1,99%; pero en el último año mantiene aún un incremento del 8,54%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 2,93% por debajo de su máximo del presente año (6.173,32 puntos) y un 2,42% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.850,38 puntos).