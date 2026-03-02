Noticias

Acciones de la eurozona pierden; así cerró la sesión el Euro Stoxx 50 este 2 de marzo

Cierre de sesión EuroStoxx 50: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en negativo para el EuroStoxx 50, que terminó la sesión del lunes 2 de marzo con fuertes caídas del 2,38%, hasta los 5.992,17 puntos. El índice anotó la cifra máxima de 6.086,79 puntos y la cifra mínima de 5.972,27 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,88%.

En relación a la última semana, el EuroStoxx 50 anota una bajada 1,99%; pero en el último año mantiene aún un incremento del 8,54%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 2,93% por debajo de su máximo del presente año (6.173,32 puntos) y un 2,42% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.850,38 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Europa

Últimas Noticias

Apple Uruguay: las 10 canciones más populares de este día

Empresas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una manera de llegar a más personas y países

Apple Uruguay: las 10 canciones

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Ecuador hoy

Estos son los sencillos en Apple que han logrado mantenerse en el gusto del público ecuatoriano

Este es el top 10

Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Argentina

Empresas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para llegar a más personas y países

Ranking Apple: las 10 canciones

ATX cerró operaciones a la baja este 2 de marzo

Cierre de operaciones ATX: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

ATX cerró operaciones a la

En el cierre de los mercados, AEX se ubica en terreno negativo este 2 de marzo

Cierre de sesión AEX: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

En el cierre de los