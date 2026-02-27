Índice bursátil Russel 2000 registró baja de 1,68% este 27 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el Russell 2000, que acabó rueda bursátil del viernes 27 de febrero con notables descensos del 1,68%, hasta los 2.632,36 puntos. El indicador marcó un volumen máximo de 2.652,75 puntos y un mínimo de 2.616,10 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,38%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Russell 2000 anota un descenso del 1,18%. El Russell 2000 se sitúa un 3,18% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 4,95% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.508,22 puntos).