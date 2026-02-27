Cierre del índice Nikkei 225 este 27 de febrero

Sesión de leves movimientos para el Nikkei 225, que terminó la jornada en los mercados del viernes 27 de febrero con una variación del 0,16%, hasta los 58.846,66 puntos. El indicador marcó un máximo de 58.924,17 puntos y un mínimo de 58.130,57 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,35%.
Si consideramos los datos de la última semana, el Nikkei 225 acumula un incremento 3,56%, por lo que en el último año aún mantiene un ascenso del 50,22%.