Apertura del BSE Sensex 30: abrió operaciones a la baja este 27 de febrero

Día adverso para el BSE Sensex 30, que comienza la sesión bursátil del viernes 27 de febrero con leves bajadas del 0,34%, hasta los 81.966,95 puntos, tras la apertura. Respecto a fechas previas, el selectivo encadena dos jornadas seguidas en negativo.
En la última semana, el BSE Sensex 30 acumula un descenso 1,02% aunque, por el contrario, desde hace un año aún conserva un incremento del 12,15%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 4,43% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos) y un 1,54% por encima de su valoración mínima del año en curso (80.722,94 puntos).