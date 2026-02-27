Apertura del BSE Sensex 30: abrió operaciones a la baja este 27 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el BSE Sensex 30, que comienza la sesión bursátil del viernes 27 de febrero con leves bajadas del 0,34%, hasta los 81.966,95 puntos, tras la apertura. Respecto a fechas previas, el selectivo encadena dos jornadas seguidas en negativo.

En la última semana, el BSE Sensex 30 acumula un descenso 1,02% aunque, por el contrario, desde hace un año aún conserva un incremento del 12,15%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 4,43% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos) y un 1,54% por encima de su valoración mínima del año en curso (80.722,94 puntos).