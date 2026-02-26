Noticias

Cierre del Nikkei 225: gana terreno este 26 de febrero

Cierre de sesión Nikkei 225: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Sesión positiva para el Nikkei 225, que acabó la sesión bursátil del jueves 26 de febrero con leves incrementos del 0,26%, hasta los 58.736,77 puntos. El índice anotó un volumen máximo de 59.332,43 puntos y un mínimo de 58.577,84 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,27%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Nikkei 225 marca una subida 2,21%, de modo que en el último año aún conserva un ascenso del 50,03%.

