Cierre del Nikkei 225: gana terreno este 26 de febrero

Sesión positiva para el Nikkei 225, que acabó la sesión bursátil del jueves 26 de febrero con leves incrementos del 0,26%, hasta los 58.736,77 puntos. El índice anotó un volumen máximo de 59.332,43 puntos y un mínimo de 58.577,84 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,27%.
En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Nikkei 225 marca una subida 2,21%, de modo que en el último año aún conserva un ascenso del 50,03%.