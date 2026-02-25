Las películas de Google en Estados Unidos para engancharse este día

Google ofrece diversos títulos para que los usuarios puedan pasar un buen momento. (Infobae)

Google actualizó su conteo con lo más popular en las películas de Estados Unidos, una referencia clave para entender qué contenidos dominan el mundo del streaming.

Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes que te dará mucho que pensar.

Este ranking se ha convertido en un buen termómetro de lo que interesa a las audiencias que consumen contenido audiovisual.

Top de películas más populares en Google en Estados Unidos

1. Predator: Badlands

Un joven Predator rechazado por su clan encuentra un aliado inesperado en Thia y emprende un peligroso viaje en busca del adversario definitivo.

2. Five Nights at Freddy's 2

Un año después de la pesadilla sobrenatural en Freddy Fazbear's Pizza, las historias sobre lo ocurrido allí se han convertido en una leyenda local extravagante, inspirando el primer Fazfest del pueblo. Con la verdad oculta, Abby se escapa para reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desencadenando una serie de eventos aterradores que revelarán oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy's y desatarán un horror oculto durante décadas.

3. Bob Esponja: Una aventura pirata (The SpongeBob Movie: Search for SquarePants)

Desesperado por ser un gran tipo, Bob Esponja se propone demostrar su valentía al Sr. Krabs siguiendo a The Flying Dutchman, un misterioso pirata fantasma, en una aventura marítima que lo lleva a las profundidades más profundas del mar profundo, donde ninguna Esponja ha ido antes.

4. Ahora me ves 3 (Now You See Me: Now You Don't)

Los Cuatro Jinetes regresan junto a una nueva generación de ilusionistas en una extraordinaria aventura que contiene giros asombrosos, sorpresas alucinantes y trucos de magia nunca vistos en la gran pantalla.

5. Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc

6. Zootopia 2

Tras resolver el caso más importante de la historia de Zootopia, los policías novatos Judy Hopps y Nick Wilde se encuentran en la sinuosa pista de un gran misterio cuando Gary De'Snake llega y revoluciona la metrópolis animal.

7. Los pecadores (Sinners)

Tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas, dos hermanos gemelos regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor les espera para darles la bienvenida.

8. Bugonia

9. Una batalla tras otra (One Battle After Another)

Un ex revolucionario, tras años apartado de la lucha, se ve obligado a volver a la acción para enfrentar a viejos enemigos en un ambiente cargado de tensión política, racismo y violencia militar.. Adaptación modernizada de la novela 'Vineland', de Thomas Pynchon (1990), sobre los movimientos radicales de los años sesenta.

10. Under the Same Moon

11. Song Sung Blue

12. F1

13. Jurassic World: Renace (Jurassic World Rebirth)

Cinco años después de los acontecimientos de Jurassic World Dominion, Zora Bennett, una experta en operaciones encubiertas, es contratada para dirigir a un equipo de especialistas cuya misión es conseguir fabricar un medicamento hecho de ADN de tres criaturas más grandes para la raza humana.

14. Avatar: El sentido del agua

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, 'Avatar: The Way of Water' empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.

15. Eternity

16. Valor sentimental (Affeksjonsverdi)

Una exploración íntima y conmovedora de la familia, los recuerdos y el poder reconciliador del arte.

17. El diario de Noa

En una residencia de ancianos, un hombre mayor (James Garner) lee a una mujer (Gena Rowlands) una historia de amor escrita en su viejo libro de notas. El libro cuenta la vida en los años 40 de Noah Calhoun (Ryan Gosling) y Allie Nelson (Rachel McAdams), dos jóvenes adolescentes de Carolina del Norte que, a pesar de vivir en dos ambientes sociales muy diferentes, pasaron un verano idílico juntos y profundamente enamorados, antes de ser separados, primero por sus padres y más tarde por la Segunda Guerra Mundial.

18. Núremberg (Nuremberg)

Un psiquiatra estadounidense examina a 22 criminales nazis durante los juicios de Núremberg. Su fascinación por Hermann Göring y su obsesiva búsqueda por entender la naturaleza del mal lo llevan a un oscuro destino.

19. El día de mañana

Las investigaciones del climatólogo Jack Hall indican que el calentamiento global podría desencadenar un repentino y catastrófico cambio climático de la Tierra. Hall advierte a los dirigentes políticos de la necesidad de adoptar inmediatamente medidas para evitarlo, pero sus advertencias llegan demasiado tarde: una serie de anómalos fenómenos climáticos empiezan a producirse en distintas partes del globo. El calentamiento global ha puesto el planeta al borde de una nueva era glacial. Mientras Jack advierte a la Casa Blanca del inminente cambio climático, su hijo Sam y sus amigos se encuentran atrapados en Nueva York, a donde han ido para participar en un concurso académico entre institutos.

20. Teléfono negro 2 (Black Phone 2)

A sus 17 años, Finney Blake lucha por su vida tras su cautiverio. Sin embargo, su hermana Gwen empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sus sueños y visiones inquietantes qué los conduce a ambos en un campamento de invierno.

21. TRON: Ares

La historia de Ares, un programa muy sofisticado que se envía desde el mundo digital al mundo real en una misión peligrosa y que va a representar el primer encuentro de la humanidad con seres creados por la IA.

22. The Long Walk

23. Avatar

Año 2154. Jake Sully, un exmarine condenado a vivir en una silla de ruedas, sigue siendo, a pesar de ello, un auténtico guerrero. Precisamente por ello ha sido designado para ir a Pandora, donde algunas empresas están extrayendo un mineral extraño que podría resolver la crisis energética de la Tierra. Para contrarrestar la toxicidad de la atmósfera de Pandora, se ha creado el programa Avatar, gracias al cual los seres humanos mantienen sus conciencias unidas a un avatar: un cuerpo biológico controlado de forma remota que puede sobrevivir en el aire letal.

24. 28 años después (28 Years Later)

Años transcurridos tras los sucesos de "28 semanas después", el virus de la ira ha regresado y un grupo de supervivientes debe sobrevivir en un mundo asolado por hordas de infectados. Realizada con un iPhone 15 Pro Max y con la ayuda de numerosos accesorios especializados.

25. Spider-Man: No Way Home

Peter Parker es desenmascarado y por tanto no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un súper héroe. Cuando pide ayuda a Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Google TV

Aunque con menos impacto que sus rivales, el gigante del internet también busca entrar al streaming con Google TV. (Google TV)

Google TV, anteriormente conocido como Google Play Películas, es un servicio con el que el gigante de internet permite a los usuarios ver series y películas que han sido adquiridas a través de la tienda Google Play.

Las películas se pueden comprar o rentar; mientras que en el caso de las series sólo se tiene la opción de compra y esto sólo es posible en Estados Unidos, Japón, Australia y el Reino Unido.

Los usuarios de Google TV tienen la oportunidad de descargar el contenido para poder verlo después sin necesidad de tener una conexión a internet. Google Tv se encuentra disponible en 60 países, aunque en la mayoría sus funciones son limitadas y sólo se puede hacer un pleno uso en territorio estadounidense.

El servicio de Google TV puede ser accesible a través de un navegador web, smartphones y tablets, ya sea que tengan Android o iOS.

Aunque no es muy popular, Google TV también ha entrado a la batalla del streaming y recientemente ha engrosado su catálogo de servicio y hoy es posible disfrutar de 80 mil series, películas y programas de televisión, al tiempo que incorporó la plataforma de The Roku Channel.