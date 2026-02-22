Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes México

El mundo del K-pop es altamente competitivo y cada semana diversos grupos realizan nuevos lanzamientos con el sueño de ser el próximo gran hit del momento. (Infobae/Jovani Pérez)

El K-pop ha logrado consolidarse como una de las industrias más fuertes y prometedoras a nivel global tras su conquista en occidente y una prueba de ello es que ni la pandemia de coronavirus logró frenar las millonarias ganancias de las principales agencias de entretenimiento.

Tal es su importancia que sólo Dynamite, la canción más exitosa de la agrupación BTS, implicó un ingreso de 1,400 millones de dólares para la economía de Corea del Sur, según cifras dadas a conocer por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.

El popular video de la boyband logró pulverizar diversos récords en la industria musical como el video con más vistas en las primeras 24 horas (con 101.1 millones de reproducciones), clip que a la fecha ya suma más de mil millones de reproducciones en la plataforma de YouTube.

Al comprender el interés que hay acerca del K-pop en todo el mundo, plataformas importantes relacionadas a la industria musical han dado más espacios para su inclusión, por ejemplo con rankings como los elaborados por Billboard, con la creación de nuevas ternas en diversas premiaciones para reconocer a los fandoms, o bien playlist populares como la de Spotify “ON!” (antes llamada “K-pop Daebak”).

iTunes no se ha quedado atrás y también cuenta con su propio conteo de canciones de K-pop más reproducidas al día en al menos 39 países, entre ellos México.

Las 10 canciones más escuchadas de K-pop México

1. Golden

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

2. JUMP

Artista: BLACKPINK

3. Good Goodbye

Artista: HWASA

4. Soda Pop (Spanish)

Artista: Saja Boys, Juan Balvin, Nicolas Ginesin, Mathias Rapisarda, Pablo Gandolfo, Thomas Lepera & KPop Demon Hunters Cast

5. Black Swan

Artista: BTS

6. How It’s Done

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

7. RUDE!

Artista: Hearts2Hearts

8. Mikrokosmos

Artista: BTS

9. Save ME

Artista: BTS

10.NASA

Artista: ATEEZ

México es el país que más escucha K-Pop de Latinoamérica

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

La música coreana en México es un fenómeno cultural y musical en pleno auge y según evidencia de plataformas globales como Youtube y Spotify, además de la actividad del mercado, indican que el país tricolor es el que mayor consumo y fandom de K-Pop tiene en latinoamérica, e incluso es la séptima región a nivel mundial que más streaming hace, solo detrás de potencias como Japón, Estados Unidos e Indonesia.

Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Tijuana y Mérida, destacan por su alta cantidad de reproducciones de artistas como BTS y BlackPink, quienes son los grupos más populares entre el público mexicano. La gran pasión y apoyo de los fans mexicanos ha convertido al país en un destino clave para las giras internacionales de K-Pop, con una agenda creciente de conciertos y eventos que reflejan la fuerza y expansión de esta cultura.

Algunos de los artistas más importantes que han ofrecido conciertos en tierras mexicanas son BlackPink en 2023, Twice en 2024, Stray Kids en 2025 y BTS, los cuales visitaron por primera vez el país en 2014, mucho antes de que alcanzaran la popularidad mundial que hoy tienen.

Tendencias y moda en el K-pop en 2025

Integrantes del grupo Girls Generation durante el SMTOWN LIVE 2022. (REUTERS/ Heo Ran)

En 2025, la cultura coreana sigue evolucionando y consolidándose como un fenómeno global, siendo el K-Pop uno de los principales exponentes.

Una de las tendencias más notables en el k-pop es la integración de sonidos EDM e hyper-pop en los lanzamientos de los grupos femeninos, así como el regreso del pop-rock, impulsado por el éxito de bandas que apuestan por una estética más instrumental y fresca.

Además, las colaboraciones internacionales y la presencia de miembros de diferentes nacionalidades en los grupos refuerzan la diversidad y el alcance multicultural del género.

En cuanto a la moda, se marca pauta con estilos futuristas y tecnológicos. Destacan prendas con telas metálicas, accesorios LED y siluetas minimalistas, fusionando lo digital con lo tradicional.

El movimiento “Y3K” liderado por idols como Lisa y Aespa apuesta por chaquetas holográficas, transparencias y jumpsuits utilitarios, mientras que la sostenibilidad gana terreno con el uso de materiales reciclados y la promoción de marcas éticas.

“A través de cada look, los idols proyectan una estética cuidada al milímetro que cruza fronteras y se vuelve aspiracional”, menciona un artículo publicado por la Universidad Anáhuac de México.